Пять «умных бомб» ударили по объектам ВСУ в Кизомысе в Херсонской области

Киев, , 18:51 — REGNUM Пять «умных бомб» ударили по украинским объектам в Кизомысе в Херсонской области, сообщил 7 мая Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Об ударе российской авиации управляемыми авиабомбами рассказал председатель херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

«Поврежден газогон и семь зданий. Люди не пострадали», — уточнил Прокудин.

«Военкоры Русской весны» рассказали 24 апреля, что российские военные массово применяют «умные бомбы» для уничтожения укрепленных баз украинских военных в городе Угледаре (ДНР). Отмечается, что ВСУ оборудуют свои боевые позиции прямо в многоэтажных домах. Авторы канала уточнили, что на крышах домов украинские солдаты оборудуют наблюдательные пункты для корректировки ударов.