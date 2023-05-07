Курган, 7 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Школа и 20 жилых домов загорелись в деревне Юлдус в Курганской области из-за природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

В связи с этим власти эвакуировали жителей населённых пунктов Юлдус и Кодское. В целях предосторожности временно переселили их в микрорайон Малое Чаусово.

Сообщается, что с огнём в Курганской области борются около 700 человек и почти 200 единиц техники. Возгорания угрожают населённым пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.

Помимо Малого Чаусова превентивно эвакуировали в том числе деревню Редькино, Плоскую, деревню Сладко-Карасинское, микрорайон Тополя и посёлки Увал и Смолино. Как сообщило МЧС, тушение осложняют сильный ветер порывами до 20 м/с и жаркая погода.