Курган, , 15:35 — REGNUM В пригороде Кургана из-за крупных пожаров объявили превентивную эвакуацию. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил Telegram-канал главного управления регионального МЧС.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Превентивно объявлена эвакуация населения из микрорайона Тополя и посёлка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ в связи с угрозой задымления», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, утром 7 мая огнеборцы локализовали возгорание в районе двух складов с порохом около посёлка Первомайский Свердловской области. По данным МЧС, очаги пожар локализовали на общей площади 20 гектаров.

В начале месяца глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным сообщил, что в ближайшее время во многих регионах ожидается ухудшение пожарной обстановки. Министр призвал органы местного самоуправления соблюдать требования пожарной безопасности.