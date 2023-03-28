Bloomberg: ФРГ закупит 10 самоходных гаубиц взамен поставленных Киеву

Берлин, , 16:48 — REGNUM Руководство Германии закупит у немецкого производителя десять самоходных гаубиц, чтобы пополнить запасы военной техники после отправки гаубиц Киеву. Об этом 28 марта сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 © IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

По информации издания, объём заказа составляет 185 млн евро и может быть увеличен более чем в два раза. Отмечается, что Берлин может приобрести ещё 18 таких артиллерийских систем на сумму порядка 290 млн евро.

«Общий объём инвестиций может составить около 475 миллионов евро. Приказ должен получить зеленый свет в бюджетном комитете бундестага в среду», — говорится в публикации.

Уточняется, что заказ предназначен для пополнения запасов техники бундесвера после того, как Берлин поставил Киеву десять гаубиц.

Как передавало ИА REGNUM, уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хёгль заявила, что в вооружённых силах страны (бундесвере) «не хватает всего».

Напомним, что в распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger 2.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад переходит все красные линии, поставляя оружие Киеву. По его словам, Запад является «зачинщиком и подстрекателем» конфликта на Украине.