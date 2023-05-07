Молдавия, 7 мая, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Кишинёве у здания парламента Молдавии 7 мая проходит митинг. Его организовали молдавское «Движение для народа» и оппозиционная партия «Шор».

Вениамин Демидецкий/ТАСС Акция протеста в Кишинёве

Участники акции потребовали отставки парламента, президента и проведения досрочных выборов. Протестующие, которых собралось несколько тысяч, заблокировали движение автотранспорта на бульваре Стефана Великого в молдавской столице. Они скандируют «Долой диктатуру», «Больше не можем оплачивать счета», «Мы ― народ!», сообщил ТАСС.

Организаторы акции утверждают, что полиция препятствовала многим приехать в Кишинёв для участия в митинге. При этом на месте сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в действия протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте сотрудники полиции не пропустили колонну протестующих, следовавших с места проведения согласованного антиправительственного митинга возле парламента Молдавии. Сцену для митинга начали собирать на центральной улице столицы — проспекте Штефана чел Маре. Возглавлявшая колонну зампредседателя «Шор» Марина Таубер и остальные протестующие скандировали: «Долой полицию» и «Долой Чернэуцану».