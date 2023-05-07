Французский политик Филиппо: новый пакет санкций против России приведёт ЕС к конфликту со всем миром

Париж, , 14:15 — REGNUM Новый пакет антироссийских санкций может привести Евросоюз к конфликту со всем остальным миром. Об этом заявил в воскресенье, 7 мая, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Флориан Филиппо Gauthier Bouchet

«В своём будущем «11-м пакете антироссийских санкций» ЕС хочет сделать мишенью все страны вне Евросоюза, которые не вводят ограничительные меры против России. То есть ЕС хочет втянуть нас в войну со всем миром. Надо остановить это безумие», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава минобороны Словении Тит Турншек рассказал о вреде антироссийских санкций. Он подчеркнул, что больше они вредят странам Запада, чем самой России, и что Соединённым Штатам не удалось «изолировать» Россию санкциями от остального мира.

Ранее в Германии также предупредили Польшу об опасности провокаций против России. Как написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон, её попытки спровоцировать Россию на военное столкновение могут стать причиной катастрофических последствий.