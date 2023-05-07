Братислава, 7 мая, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, занимающий эту должность с 1 апреля 2021 года, принял решение подать президенту страны Зузане Чапутовой прошение об отставке. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил новостной портал pravda. sk.

Vlada.gov.sk Эдуард Хегер

«Она [Зузана Чапутова] пригласила его [Эдуарда Хегера] на встречу в Президентском дворце вечером сразу после возвращения из Лондона», — рассказал порталу пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, добавив, что встреча состоится в 14:00 по местному времени (15:00 по московскому времени).

Ранее Эдуард Хегер также занимал должность главы министерства финансов Словакии и временно исполнял обязанности министра здравоохранения страны.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля после обвинений в неподобающем поведении в отставку ушел вице-премьер Великобритании Доминик Рааб. Такое решение политик принял после результатов расследования о его возможном агрессивном поведения в отношении подчинённых.