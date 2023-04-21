Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении

Лондон, , 13:08 — REGNUM Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку после обвинений в неподобающем поведении. Об этом британский политик сообщил в заявлении премьеру страны, опубликованному в Twitter.

Доминик Рааб Ministry of Housing, Communities & Local Government

«Я призвал к расследованию и обязался уйти в отставку, если выяснится о буллинге. Уверен, что важно сдержать слово», — говорится в заявлении.

Британский политик подал в отставку после получения отчета, появившегося в результате расследования Эдама Толли. Доминик Рааб также извинился за «непреднамеренный стресс», который он мог кому-то нанести.

Как сообщало 14 декабря 2022 года ИА REGNUM, в отношении заместителя премьер-министра Великобритании Доминика Рааба ведётся следствие по восьми жалобам на его агрессивное поведение при обращении с подчинёнными. Все они относятся к его деятельности на посту министра юстиции Соединённого Королевства, который он занимал в течение года до 6 сентября 2022 года. Он был отстранен от должности тогдашним премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Газета The Sunday Times написала 19 марта 2023 года, что результаты расследования жалоб на агрессивное обращение заместителя премьер-министра, министра юстиции Великобритании Доминика Рааба с подчиненными чреваты его отставкой. Расследованием занялся королевский адвокат Эдам Толли, который отчитывается напрямую перед премьер-министром страны. По официальным данным, ведётся расследование восьми жалоб, по неофициальным данным — 24 жалоб. Сам Доминик Рааб отрицает вину и настаивает, что всегда был нетерпим к проявлению агрессии на работе.