Актёр Александр Тютрюмов из сериала «Убойная сила» скончался в Петербурге в 64 года

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге в 64 года, сообщил Telegram-канал 112.

Актёр Александр Тютрюмов © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«В Петербурге скончался актер Александр Тютрюмов. Ему было 64 года», — говорится в публикации.

Тютрюмов родился в 1959 году в Подпорожье в Ленинградской области. Учился во ВГИКе. В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти актёра и ведущего программы «Фазенда» Сергея Колесникова. Артист скончался на 69-м году жизни от инсульта.