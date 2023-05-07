Оренбург, 7 мая, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Одна из пострадавших при падении карусели в парке Оренбурга до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

МЧС России/ТАСС Сотрудники экстренных служб на месте обрушения карусели

По данным канала, 27-летнюю женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Также врачи сейчас борются за жизнь десятилетней девочки, она в реанимации», ― говорится в сообщении.

После ЧП в больнице остаются 11 пострадавших: пятеро детей и шестеро взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, карусель в Оренбурге обрушилась 6 мая в Оренпарке (бывший Парк им. 50-летия СССР). В момент аварии на ней катались дети и взрослые. По данным администрации, с прошлого года там проводили реконструкцию. Ремонтные работы в парке не завершили, но аттракционы открыли 2 мая 2023 года.

По информации местных СМИ, обрушившаяся карусель новая. Предварительно в качестве причины произошедшего назвали сбой гидравлической системы. Позже в Сети появилось видео обрушения карусели.

В общей сложности пострадали 20 человек. Госпитализировали 12 человек, шесть из них — дети. Два человека попали в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.