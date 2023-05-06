В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате падения карусели в Оренбурге

Оренбург, , 18:10 — REGNUM В Минздраве России рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП в Оренбурге.

Минздрав РФ minzdrav.gov.ru

«Два человека из числа пострадавших в результате ЧП в Оренбурге находятся в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.

По уточнённой информации, 6 из 12 госпитализированных — дети. В общей сложности пострадали 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, карусель в Оренбурге обрушилась 6 мая в Оренпарке (бывший Парк им. 50-летия СССР). Перед этим в парке год проводили реконструкцию. Ремонтные работы в парке не завершили, но аттракционы открыли 2 мая 2023 года. Местные СМИ сообщают, что обрушившаяся карусель является новой. Отмечается, что карусель в оренбургском парке обрушилась из-за сбоя гидравлической системы. Позже в Сети появилось видео обрушения карусели.