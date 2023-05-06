В Оренбурге обрушилась карусель в парке, пострадали около 15 человек

Оренбург, , 16:10 — REGNUM В развлекательном парке в Оренбурге обрушилась карусель, когда на ней катались дети и взрослые. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал «112».

Карусель Кадр из видео

По предварительной информации, в происшествии пострадали около 15 человек. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

«Инцидент произошел в «Оренпарке», — говорится в сообщении.

Парк ранее назывался парком 50-летия СССР. У него поменяли название в апреле 2022 года. По данным администрации парка, с прошлого года там идет реконструкция.

Ремонтные работы в «Оренпарке» не завершили, но 2 мая там открыли зону аттракционов по случаю праздников.