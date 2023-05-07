Al Hadath: Польша втягивает НАТО в войну с Россией, чтобы не допустить поражения Украины

Варшава, , 10:04 — REGNUM Польша пытается втянуть в конфликт с Россией все страны Североатлантического альянса, чтобы не допустить поражения Украины. Об этом 7 мая сообщило иракское издание Al Hadath.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что Польша после начала российской спецоперации увеличила оборонный бюджет и объявила о планах массовых закупок вооружений и военной техники. При этом ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава готова вступить в конфликт с Москвой при поражении Киева.

По мнению издания, это указывает на то, что в НАТО больше нет единства и фактически он разделён на два блока.

«В Восточной Европе есть «ястребы» во главе с Польшей, стремящиеся подтолкнуть Североатлантический альянс к войне с Россией, не осознавая последствий этого кровавого конфликта, который может привести к третьей мировой войне с применением стратегического ядерного оружия», — говорится в материале.

При этом также есть часть НАТО с США и их союзниками в старой части Европы, желающими «обескровить» Россию и не собирающимися прямо вмешиваться в конфликт.

«Украина уже находится на грани поражения, и Запад начинает умывать руки, утверждая, что предоставил Киеву всё необходимое. Украине остается только исполнять отведенную ей роль. Другими словами: «Мы сделали всё, что могли, но проиграла Украина, а не НАТО», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон написал, что действия Польши, которая всячески пытается спровоцировать Россию на военное столкновение, станут причиной катастрофических последствий. Он добавил, что считает, что союзники Польши не осознают, насколько опасную игру ведёт в этом случае Варшава.