Мелитополь, 7 мая, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Атака полуострова Крым баллистическими ракетами «Гром-2», которая произошла 6 мая, была осуществлена ВСУ из временно находящегося под их контролем города Запорожье. Об этом 7 мая рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещён ОТРК «Гром-2», — цитирует его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что ВСУ постоянно прячут указанный ракетный комплекс на запорожских промышленных предприятиях, перемещая его из одного цеха в другой, и добавил, что уверен в том, что российские войска его в итоге поймают и накроют «вежливой ракетой».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом две украинские баллистические ракеты, запущенные из ОТРК «Гром-2». Он добавил, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.