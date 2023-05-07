Донецк, 7 мая, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Российские военные применили в зоне специальной военной операции переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» и сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Расчеты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ», — сказал военнослужащий, слова которого цитирует ТАСС.

Помимо этого, на краснолиманском направлении артиллеристам ВС России удалось поразить районы сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные смоги вскрыть и ликвидировать артиллерийские подразделения киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что спецназ группировки войск «Юг» сорвал попытки ротации украинских войск на лисичанском и марьинском направлениях, а также ротацию на александрокалиновском направлении.