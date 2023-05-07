Херсон, 7 мая, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Российская артиллерия поразила склад вооружения бригады Вооружённых сил Украины, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, российские военные поразили минометные расчеты, самоходную артиллерийскую гаубицу «Акация», системы спутниковой связи и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Рулев отметил, что ударам подверглись цели в районе населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Тягинки и Наднепрянское.

Также, как рассказал начальник пресс-центра, возле населенных пунктов Обрывка, Крынки и Виноградово Вооружённые силы России подавили три украинских ударных беспилотника, применив средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент РФ Владимир Путин побывал в штабе группировки «Днепр», дислоцированной на херсонском направлении. В ходе визита российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, а также других военачальников.