Вашингтон, 7 мая, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Жители США сообщили в социальных сетях о своей тревоге из-за интервью американского президента Джо Байдена телеканалу MSNBC, в ходе которого глава государства начал говорить так, что его слова было почти невозможно разобрать.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден

Речь идет о фрагменте, когда руководителя Белого дома попросили рассказать о проекте по развитию инфраструктуры в стране. Национальный комитет Республиканской партии (RNC) прикрепил в своем микроблоге эту часть разговора.

Ролик сопроводили надписью: «Мозг Байдена отключился на 30 секунд в ходе интервью MSNBC».

Пользователь Second Wind призвал срочно отправить президента на медицинское обследование, а читатель по имени Джо Сантанджело выразил сомнение в том, что интервью показывалось в прямом эфире.

Он отметил, что хотел бы знать, «что было в вырезанных сценах» разговора. Один из комментаторов предположил, что Байден вряд ли доживет до окончания текущего президентского срока.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в ходе интервью телеканалу MSNBC Джо Байден оговорился, призвав помешать бывшему главе Белого дома Бараку Обаме выиграть на новых выборах президента США. Байден был вице-президентом страны с 2009 по 2016 год, когда Обама возглавлял Соединённые Штаты.