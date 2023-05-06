Екатеринбург, 7 мая, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Пожарный был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление угарным газом», он пострадал при тушении пожара в поселке Первомайский в Свердловской области. Об этом сообщил 7 мая руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Как уточнил Горелых, информация о потерпевших и погибших в результате пожара среди местных жителей не поступала. В горбольницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом» доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части.

По словам Горелых, имущество жителей при пожаре не пострадало.

«По одной из отрабатываемых полицией версий, ЧП могло произойти из-за резких порывов ветра, доходивших до 27 м/с, по причине чего верховой лесной огонь мог перекинуться на складские помещения», — уточнил Горелых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупный пожар в Свердловской области уничтожил два склада на площади 960 квадратных метров. Спасателям удалось не допустить распространение огня на ещё три склада.

В посёлке Первомайский была проведена экстренная эвакуация жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек. Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал ситуацию, сложившуюся в Свердловской области из-за лесных пожаров, критической и запросил помощь у федеральных властей, поскольку местные спасатели не могут справиться с распространением огня.