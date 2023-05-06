Чувашия, 16 мая, 2013, 18:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах 17 мая состоится республиканский форум по профилактике неинфекционных заболеваний "За здоровую Чувашию". Как сообщили ИА REGNUM в Минздравсоцразвития республики, форум проводится "с целью повышения качества жизни населения Чувашии, привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья". Будут представлены программы по борьбе с табакокурением, здоровому питанию и формированию культуры здорового образа жизни. Также будут развернуты здоровьесберегающие пункты.

В мероприятии примут участие представители региональной власти, муниципалитетов, общественной организаций "Лига здоровья наций", депутаты, медики, педагоги, спортсмены, волонтёры - всего более 500 человек.

"Профилактика неинфекционных заболеваний - важнейшая проблема. Факторами риска их развития являются воздействие вредных веществ, генетическая предрасположенность, нездоровый образ жизни: курение, неправильное питание, гиподинамия. На развитие неинфекционных заболеваний также влияют урбанизация и глобализация, растущие факторы нездорового образа жизни, в том числе стрессы", - говорится в релизе.

Ожидается, что на форуме состоится обсуждение нового федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который вступит в силу с 1 июня 2013 года.

В ходе форума на площади перед Чувашским драмтеатром будут развернуты здоровьесберегающие пункты. Желающие смогут пройти скрининг диагностику на факторы риска развития неинфекционных заболеваний, проконсультироваться с врачами. Состоятся показательные выступления спортсменов.

Как уточнили в Минздравсоцразвития Чувашии, под неинфекционными заболеваниями подразумевается группа хронических заболеваний, имеющих длительную продолжительность течения и, как правило, медленно прогрессирующий характер. В частности, сердечнососудистые и онкологические заболевания, хронические болезни лёгких, диабет. По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от неинфекционных болезней умирает более 36 млн человек.

Отметим, первый форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни прошёл в 2012 года в Казани.