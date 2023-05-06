Грозный, 7 мая, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ему направить подразделения чеченского спецназа «Ахмат» в Артёмовск (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале, где опубликовал электронную копию соответствующего документа.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

»… Подписал письмо на имя Верховного главнокомандующего Российской Федерации Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмат» в город Артёмовск», — сообщил глава региона после проведения совещания с силовыми ведомствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров объявил, что «Ахмат» готов выдвигаться в Артёмовск для помощи в боях за город. Он уточнил, что бойцы отряда ждут приказа о переброске в город.

Глава Чечни также выразил уверенность в скором освобождении этого населённого пункта. 6 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские штурмовые отряды в течение суток продолжали бои с украинскими войсками в западной части Артёмовска.