Служба безопасности Украины не стала опровергать причастность к теракту против Прилепина

Киев, , 00:31 — REGNUM Служба безопасности Украины не стала опровергать или подтверждать причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой ответ пресс-службы СБУ.

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Машина Прилепина взорвалась 6 мая в деревне Ярки в Нижегородской области. Писатель получил тяжелые ранения и был прооперирован. Кроме того, в результате происшествия погиб его водитель и помощник Александр Шубин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Правоохранительные органы смогли по горячим следам задержать двоих мужчин, которых подозревают к причастности к подрыву автомобиля.

Кроме того, продолжается розыск возможных соучастников задержанного. МИД России выпустил заявление, в котором возложил ответственность за покушение в отношении Прилепина на власти Украины и их западных кураторов, включая США.