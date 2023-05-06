Екатеринбург, 6 мая, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Режевском районе Свердловской области в связи с крупным природным пожаром, который перекинулся на склады с порохом, написал 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава муниципалитета Иван Карташов.

Niklas Freidwall Пожар

«На территории Режевского городского округа с 23 часов 30 минут (21:30 мск) 6 мая 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая из-за пожаров в Свердловской области начали эвакуацию жителей села Мостовое, а также деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой.

В 20:27 мск в управление МЧС по области поступила информация о пожаре в Режевском городском округе, где огонь стал перекидываться на склады с порохом, расположенные в поселке Первомайский. Из-за опасности людей стали эвакуировать в пункты временного размещения.