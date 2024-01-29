Москва, 21 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Президент Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства и обсудил с ним ситуацию в секторе Газа, сообщили 21 марта в канцелярии египетского лидера.

Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Press Президент Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси

«Выразил Путину искренние поздравления в связи с переизбранием на новый срок на посту президента», — говорится в заявлении.

Ас-Сиси пожелал Путину успехов и процветания, а народу России — дальнейшего прогресса.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуации на международной и региональной аренах. Обсуждая ситуацию в секторе Газа, Ас-Сиси высоко оценил позицию России по палестинской проблеме.

В декабре 2023 года, Путин обсудил по телефону с главой Египта ситуацию в секторе Газа и доставку туда гуманитарной помощи. Стороны тогда обменялись мнениями по ситуации в регионе, в свете напряжённой политической и гуманитарной ситуации.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования на выборах президента. По результатам выборов, Владимир Путин набрал 87,28% голосов, за него проголосовали 76 277 708 человек. На втором месте идет Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов, на третьем — Владислава Даванкова («Новые люди») с 3,85% голосов, а на четвёртом — Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,2%.

В голосовании на выборах президента России за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура. Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей.