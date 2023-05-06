Мелитополь, 6 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Российские военные и сотрудники администрации Херсонской области сняли угрозу прорыва дамбы Каховского водохранилища, подтопление больше не угрожает Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 6 мая сообщил «Интерфаксу» в субботу советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Можно сказать, снята. Это сделали военные при активном участии администрации Херсонской области, за что им больше спасибо», — сказал он.

По словам Карчаа, уровень воды в водохранилище медленно, но снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Карчаа сообщил о накоплении воды в Каховском водохранилище. Он отметил, что при разрушении дамбы ЗАЭС может оказаться в зоне подтопления, кроме того, вода может смыть первую линию обороны, а также дойти до трёх населённых пунктов.

Позже Карчаа сообщил, что на Каховской ГЭС открыли одну из балок перекрытия сливного отверстия, начали спускать воду. Вместе с тем начали ремонтировать Каховский магистральный канал.

Каховская гидроэлектростанция получила серьёзные повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что на ремонт могут потребоваться годы.