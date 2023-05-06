В Росэнергоатоме сообщили о снятии угрозы прорыва дамбы возле ЗАЭС
В Росэнергоатоме сообщили о снятии угрозы прорыва дамбы Каховского водохранилища у Запорожской АЭС
Мелитополь, 6 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Российские военные и сотрудники администрации Херсонской области сняли угрозу прорыва дамбы Каховского водохранилища, подтопление больше не угрожает Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 6 мая сообщил «Интерфаксу» в субботу советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Можно сказать, снята. Это сделали военные при активном участии администрации Херсонской области, за что им больше спасибо», — сказал он.
По словам Карчаа, уровень воды в водохранилище медленно, но снижается.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Карчаа сообщил о накоплении воды в Каховском водохранилище. Он отметил, что при разрушении дамбы ЗАЭС может оказаться в зоне подтопления, кроме того, вода может смыть первую линию обороны, а также дойти до трёх населённых пунктов.
Позже Карчаа сообщил, что на Каховской ГЭС открыли одну из балок перекрытия сливного отверстия, начали спускать воду. Вместе с тем начали ремонтировать Каховский магистральный канал.
Каховская гидроэлектростанция получила серьёзные повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что на ремонт могут потребоваться годы.