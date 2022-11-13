Новая Каховка, Херсонская область, , 09:36 — REGNUM Грандиозные повреждения в результате обстрелов боевиков преступного режима Киева получила Каховская гидроэлектростанция (ГЭС). Об этом 13 ноября рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить её будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной», — приводит его слова ТАСС.

Также Леонтьев уточнил, что речь тут не идёт о нескольких месяцах, а скорее о целом годе или даже больше, точную оценку дадут специалисты.

Кроме того, глава Новокаховского городского округа отметил, что из-за обстрелов боевиков ВСУ в Новой Каховке получили повреждения многие другие крупные объекты инфраструктуры, включая Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее освобождённый из плена рядовой Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Станислав Лебеденко рассказал, что испортившейся картошкой кормят пленных боевики киевского террористического режима.