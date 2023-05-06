Вашингтон, 6 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Намерение представителей Республиканской партии в конгрессе США начать контролировать военную помощь Вашингтона Украине будет скорее помощью России, нежели заботой об американских налогоплательщиках. Такое мнение 6 мая высказало издание Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. <…> Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать её цели», — утверждается в публикации.

Отмечается, что в странах коллективного Запада уже видна усталость от украинского конфликта.

При этом авторы статьи заявили, что жителям США и Евросоюза, по их мнению, не нужно обращать внимание на рост цен на продукты или бензин, чтобы таким образом проявлять солидарность с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, газета The New York Times написала, что Украина может полностью лишиться финансовой и военной поддержки со стороны Запада. По мнению издания, это произойдёт в случае, если Киев не сможет оправдать ожиданий США.