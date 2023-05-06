Аксёнов: силы ПВО сбили в небе над Крымом украинскую баллистическую ракету ОТРК «Гром — 2»

Симферополь, , 17:06 — REGNUM Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Крымом баллистическую ракету, запущенную из оперативного-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2» украинских войск. Об этом 6 мая сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Залп ПВО Mil.ru

«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений. Также он призвал доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 мая, представитель президента Украины Тамила Ташева заявила, что Запад призывает украинские власти забыть о «возвращении» Крыма. Она уточнила, что среди западных политиков произошла дискуссия по поводу таких планов Киева, так как они боятся ответных действий России.