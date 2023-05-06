Оренбург, 6 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Карусель «Цепочка» в парке отдыха в Оренбурге обрушилась, как рассказали очевидцы новостному сайту «Урал56. Ру», из-за сбоя гидравлической системы. Представитель парка пока отказался дать комментарий.

56. mchs. gov.ru Спасатели прибыли на место обрушения карусели.

В МЧС сообщили, что спасатели прибыли на место происшествия и начали оказывать помощь пострадавшим. По информации, минздрава области, пострадали не менее 15 человек, в региональном МВД сообщили, что пострадавших 20.

Как сообщало ИА REGNUM, карусель в Оренбурге обрушилась 6 мая в Оренпарке (бывший Парк им. 50-летия СССР). Перед этим в парке год проводили реконструкцию.

Ремонтные работы в парке не завершили, но аттракционы открыли 2 мая 2023 года. Местные СМИ сообщают, что обрушившаяся карусель является новой.