Оренбург, , 16:38 — REGNUM В результате обрушения карусели в парке аттракционов в Оренбурге пострадали как минимум 15 человек. Они были доставлены в больницу. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Минздрава.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

В Минздраве добавили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме.

По данным регионального УМВД, пострадали около 20 человек.

«В полицию поступило сообщение о произошедшем несчастном случае, в котором пострадали приблизительно 20 человек, в том числе несовершеннолетние дети», ― говорится в сообщении.

По предварительной информации, к обрушению привёл сбой в работе карусели. Точную причину установят по результатам технической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в развлекательном парке в Оренбурге обрушилась карусель. В момент ЧП на ней катались дети и взрослые.

Уточняется, что инцидент произошёл в «Оренпарке». По данным администрации, с прошлого года там идёт реконструкция. Несмотря на то, что в парке ремонтные работы не завершили, 2 мая там открыли зону аттракционов по случаю праздников.