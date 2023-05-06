Москва, , 16:45 — REGNUM Сообщения о «взломе» баз российского государственного IT-разработчика «Главного научного инновационного внедренческого центра» (ГНИВЦ) не соответствуют действительности. Об этом 6 мая сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС).

ФНС Nalog.gov.ru

В Telegram-каналах сообщили, что там находятся скрипты, ключи, сертификаты и инструкции Центробанка, ФНС, Минфина и Федеральной таможенной службы. Сотрудники ведомства изучили файл с данными, который обнародовали в Сети. В налоговом ведомстве заявили, что там — старая неактуальная информация, которая была сформирована несколько лет назад.

«Файл получен хакерами в ходе инцидента 10.11.2022 г. Стоит отметить, что злоумышленники уже не первый раз публикуют фрагменты одного и того же массива файлов данных», — сообщили в ФНС.

По информации ведомства, сообщение о взломе распространяют мошенники, чтобы потом вымогать деньги, угрожая опубликовать данные «порочащего характера» о ГНИВЦ и федеральных органах власти.

В ФНС подчеркнули, что ГНИВЦ никогда не использовал информационные ресурсы налоговой службы, данные налогоплательщиков защищены.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Единая диспетчерская служба Липецкой области сообщила об утечке данных в ходе хакерской атаки. Злоумышленники получили данные о номерах телефонов и оставленных гражданами заявках.