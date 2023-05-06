Кишинёв, 6 мая, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Молдавия уведомила Украину о намерении ограничить импорт украинского зерна. Об этом сообщил 6 мая вице-премьер, министр сельского хозяйства страны Владимир Боля. Ограничение, по его словам, планируется временное.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины, с обеспечением транзита через нашу страну», — говорится в публикации на сайте молдавского Минсельхоза.

Боля отметил, что объём местного зерна на складах высок, поэтому аграрии опасаются нехватки места для нового урожая. К тому же, как пояснили в министерстве, расходы на логистику выросли, а цены на биржах, наоборот, упали.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что зерно с Украины разрушило европейский рынок. По его словам, в процессе импорта изначально был вполне ясный договор и вполне чёткая цель, а ввиду последующих ограничений со стороны Еврокомиссии «получилось, что украинские сельхозпродукты прибыли в Центральную Европу и там и остались».