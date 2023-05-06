Российский танкист Жених рассказал, как бойцы ВСУ расстреляли сдавшихся в плен сослуживцев

Москва, , 15:08 — REGNUM Молодой танкист с позывным Жених, ворвавшийся на позиции нацистов и взявший в плен с десяток боевиков, рассказал о трусости украинских военных в зоне СВО. Видео интервью публиковала 6 мая «Русская весна».

Военная операция России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я скажу, что всё равно они больше трусливые, чтобы танк на танк я такого не видел ещё», — рассказал российский военный в интервью.

Он также рассказал об одном из боевых случаев, когда украинские военные сразу сдались в плен.

«Подъехали на танке, и получилось, что пушка не работала из-за неисправности, и танк просто катался, работал пулемётом. Пленные как мы поняли: «Это наш шанс». Они подняли руки, и просто вышли к нам», — сказал танкист.

По его словам, удивительно было то, что из восьми взятых в плен украинских бойцов довезли только троих, потому что когда дальние резервы Вооружённых сил Украины (ВСУ) увидели, что их сослуживцы сдались, они стреляли даже не по российским солдатам, а стреляли по своим пленным. По его словам, так не поступали даже гитлеровские войска со сдавшимися в плен сослуживцами.

Кроме того, боец рассказал о танках «Леопард». По его словам, немцы всегда любили большие машины.

«60 тонн, очень машина тяжёлая, а учитывая наши условия, погода, танки наши даже застревают, а я представляю, что будет с 60 тоннами», — сказал танкист.

Как сообщало ИА REGNUM, российский танкист с позывным Малай, находящийся в зоне боевых действий практически с самого начала специальной военной операции, рассказал 3 мая о ходе подготовки к встрече с предоставленными Вооружённым силам Украины западными танками Leopard и Challenger. По словам бойца, немецкий «Леопард» вообще не угроза. Даже предыдущие модели танков вполне справятся с ним. «Челленджер», как сказал Малай, машина посерьёзнее, но из-за своей медлительности и большой массы тоже не может тягаться с российскими.