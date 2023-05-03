Российский танкист Малай рассказал о ходе подготовки к встрече с «Леопардами» и «Челленджерами»

Донецк, , 14:57 — REGNUM Российский танкист с позывным Малай, находящийся в зоне боевых действий практически с самого начала специальной военной операции, рассказал о ходе подготовки к встрече с предоставленными Вооружённым силам Украины западными танками Leopard и Challenger.

Танк Challenger 2 Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Немецкий «Леопард» вообще нам не угроза. Даже предыдущие модели наших танков вполне справятся с ним. «Челленджер», конечно, машина посерьёзнее, но из-за своей медлительности и большой массы тоже не может тягаться с нами: мы работаем быстрее», — приводит слова российского военного издание «МК».

По его словам, российский основной боевой танк Т-90 обладает огромным количеством преимуществ, включая большую дальность прицельной стрельбы, систему ориентирования и динамическую защиту, способную при попадании гасить поражающую силу снаряда.

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что российские военные успешно овладели сразу тремя способами уничтожения немецких основных боевых танков Leopard. По словам автора материала Бьорна Стритцеля, наибольшую угрозу для немецких машин представляют современные противотанковые управляемые ракеты, которыми также располагают ВС России.