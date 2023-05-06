Санкт-Петербург, 6 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выявил многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения в Академическом малом драматическом театре — Театре Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге и вынес временный запрет на его работу. Об этом 6 мая рассказали в городском управлении надзорного ведомства.

Владимир Кольцов 1990 Академический малый драматический театр — Театр Европы (МДТ) Санкт-Петербург

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в соответствии с требованием прокуратуры Санкт-Петербурга провело проверку ФГБУК «АМДТ — Театр Европы», — цитирует слова представителя Роспотребнадзора ТАСС.

Он уточнил, что после проведённых контрольно-надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года», — добавил представитель.

Также указывается, что вход в театр опечатали до судебного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Москве заявили, что в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова (МГУ) из-за случая с подозрением на заболевание корью одного из студентов учебного заведения началось эпидемиологическое расследование. Также специалисты ведомства выявили круг людей, которые находились в контакте с заболевшим.