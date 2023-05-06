Москва, 6 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Украинские военные убивают мирных граждан ради развлечения и из-за плохого знания украинского языка или неосторожных слов. Об этом 6 мая рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После допросов свидетелей преступлений, потерпевших и самих украинских националистов мы видим, что мирных жителей они убивали зачастую лишь из-за плохого знания украинского языка либо неосторожных высказываний», — заявил он в интервью РИА Новости,

Бастрыкин также рассказал о случаях расправы украинских военных над мирными жителями на почве ненависти по национальному признаку и при исполнении преступных приказов.

Глава СК привёл в качестве примера уголовное дело против командира автомобильной службы 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ лейтенанта Савченко.

Военный приказал своему подчинённому Кондакову убить находившегося около их позиций пожилого мирного жителя, тело которого они затем спрятали, а позднее его нашли российские военные.

Затем выяснилось, что погибшим оказался 72-летний местный житель, его родственники в России установлены и признаны потерпевшими, а расследование дела находится на стадии завершения.

«Есть немало примеров, когда ВСУ оборудовали свои позиции на территории социальных объектов, подвергая опасности мирных жителей», — добавил он и привёл в пример уголовное дело об оборудовании военными ВСУ позиции в здании детского сада в Мариуполе.

Бастрыкин отметил, что украинский военный на этой позиции ради развлечения выпустил несколько очередей из автомата по находившемуся рядом мирному жителю. Ему оказали помощь другие мирные граждане, они доставили его в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно, что число погибших в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск возросло до трёх. Ещё три мирных жителя получили ранения.