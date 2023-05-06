Москва, 6 мая, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года снизился до исторического минимума. Об этом 6 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты на основе данных национальных центробанков и статистических служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Уточняется, что у России в прошлом году уровень соотношения внешнего долга к ВВП снизился на десять процентных пунктов, составив 16,6%, что стало самым низким значением с 2022 года (более ранняя статистика отсутствует в открытом доступе).

Среди самых крупных мировых экономик более низкий показатель только у Китая, у которого соотношение долга к ВВП снизилось за год с 15,4% до 13,7%, на третьем месте находится Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

Также указывается, что наиболее высокий уровень отношения внешнего долга к ВВП у стран Европы. Самый высокий он у Нидерландов — 380,5% ВВП. Далее следуют Великобритания — 287%, Швейцария — 280,5%, Франция — 249% и Бельгия — 242%. Кроме них в десятку таких стран вошли: Испания — 179%, Швеция — 170%, Германия –159%, Норвегия — 132% и Италия — 131%.

При этом отмечается, что в абсолютном выражении внешний долг нарастили семь стран: Норвегия, США и Южная Корея (на 5%), Турция (4,5%), Аргентина (3%), Бразилия (2%) и Польша (1%).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия демонстрирует хорошие показатели по государственному долгу. Он уточнил, что на данный момент госдолг от ВВП страны составляет 14,9%.