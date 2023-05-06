ДНР, 6 мая, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Видео с горящим после удара российских военных кварталом города Артёмовска (ДНР) опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

На кадрах виден горящий городской район после удара зажигательными боеприпасами.

«Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», — процитировал канал одного из представителей ВСУ.

Отмечается, что удар залпами из РСЗО «Град» российские военные нанесли 5 мая по той части Артёмовска, где засели украинские силы.

По данным «Русской весны», российские штурмовые отряды 6 мая нанесли массированные удары по так называемой «дороге жизни» ВСУ — трассе вблизи Артёмовска.