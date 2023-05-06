Артемовск, , 09:21 — REGNUM Российские штурмовые группы начали прорыв обороны украинской армии в районе «дороги жизни» ВСУ, сообщает 6 мая «Русская весна».

ЧВК «Вагнер» Иван Шилов © ИА REGNUM

Идёт массированный штурм трассы у Хромово и Ивановского. Издание отмечает, что эту информацию подтверждают в ВСУ.

«Пытаются прорваться. Там просто ад. ВСУ отбиваются, как могут», — цитирует издание ночную сводку украинского генштаба.

Значительный район «дороги жизни» ВСУ, а также в глубину за неё уже перешёл в серую зону. Украинская сторона отмечает, что прорыв в этом районе угрожает перерезанием оставшихся сельских дорог, по которым снабжается группировка ВСУ в Артёмовске.

Также украинские источники, сообщает издание, отмечают, что в Артёмовске активизировалась российская артиллерия. Российские штурмовые отряды в юго-западной части Артёмовска продолжает атаки, стремясь прорвать оборону ВСУ севернее и северо-восточнее Индустриального колледжа.

При этом в северной части серой зоны Артёмовска российские военные атакуют в направлении улиц Медведева и Воинов-Интернационалистов.

По данным российских военкоров, ВСУ сетуют на интенсивные обстрелы в Артёмовске со стороны артиллерии штурмовых отрядов. 5 мая в Минобороны РФ заявили, что на западе Артёмовска штурмовые отряды продолжают наступление на ВСУ.