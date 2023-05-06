Вашингтон, 6 мая, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Американский журналист Джексон Хинкл восхитился видеороликом Министерства обороны России о военной службе по контракту. Он написал об этом 5 мая в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Я знаю, кого бы я предпочёл видеть защитником своей страны», — комментируя видеозапись.

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Хинкл отметил, что на сегодняшний день Вооружённые силы США создают рекламу службы в армии, в которой «трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах», и добавил, что Россия в этом вопросе использует «более традиционный подход».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны опубликовало данные о заработных платах российских военнослужащих по контракту, исполняющих свои обязанности в зоне спецоперации. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет она составляет от 204 тысяч рублей в месяц.