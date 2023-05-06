Симферополь, 6 мая, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в северной части региона 6 мая сработала система ПВО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

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«На севере Крыма сработала система ПВО», — сообщил Крючков. По его данным, ни жертв, ни разрушений не зафиксировано.

4 мая глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.