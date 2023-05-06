Сеул, 6 мая, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Американский истребитель F-16 упал на южнокорейской территории в ходе тренировочного полёта около крупной военной базы США в стране. Об этом 6 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на командование ВВС США в Южной Корее.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полёта в субботу недалеко от крупной военной базы США в Южной Корее», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военный самолёт разбился в сельской местности возле американской военной базы Осан, и добавляется, что, по данным ВВС США, лётчик успел катапультироваться и в данный момент доставлен в медучреждение.

Также указывается, что в результате авиакатастрофы никто из гражданских лиц не пострадал, по этому факту начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля два вертолёта ВВС США разбились в американском штате Аляска. Катастрофа произошла около населённого пункта Хили, где был организован тренировочный вылет ударных вертолётов AH-64 Apache.