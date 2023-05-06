Москва, 6 мая, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Попытка атаки дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле подтвердила, что теракты стали типичным стилем для украинских националистов. Такое заявление сделал 6 мая глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов», — отметил Бастрыкин.

Глава СКР указал, что особую циничность произошедшему придаёт то обстоятельство, что нападение на Кремль было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава СКР Бастрыкин сообщил о ходе расследования обстоятельств атаки дронов на Кремль, которая была совершена Киевом в ночь на 3 мая.

Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента РФ Путина в Кремле. Вражеские аппараты вывели из строя с помощью систем РЭБ. Российский лидер не пострадал, в момент попытки атаковать Кремль Путин находился в Ново-Огарёво.