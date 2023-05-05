Энергодар, Запорожская область, 6 мая, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме, переселение сотрудников атомной станции не проводится. Об этом 6 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Рогов подтвердил, что АЭС «Запорожье» работает в штатном режиме, речи о переезде персонала атомной станции на сегодняшний день не идёт.

Кроме того, Рогов указал, что на атомной станции продолжают оставаться представители миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Формат работы сотрудников миссии не изменился.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил представитель «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, переселять сотрудников ЗАЭС не будут. Карчаа подчеркнул, что паники в коллективе нет, все работают, как и раньше. Инспекторы МАГАТЭ также работают в штатном режиме.

Руководство Запорожской области планирует переселить 70 тысяч человек из 18 приграничных районов, чтобы обезопасить жителей от обстрелов боевиками ВСУ. В список населённых пунктов попал и город Энергодар.