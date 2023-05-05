Новая Каховка, Херсонская область, 6 мая, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Угроза прорыва дамбы Каховского водохранилища с последующим затоплением территорий Запорожской области значительно снизилась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Он отметил, что удалось найти техническое решение проблемы и открыть для спуска воды одну из шандор (балка для перекрытия отверстия гидротехнического сооружения — прим. ИА REGNUM).

«Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идет восстановление насосов и уцелевших труб. Воду начали спускать. Опасность затопления в значительной мере снизилась», — сказал Карчаа в беседе с ТАСС.

Советник добавил, что угроза исчезнет, когда уровень воды в водохранилище придёт в норму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ренат Карчаа заявил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне затопления, если дамба Каховского водохранилища, в котором превышен допустимый уровень воды, не выдержит нагрузки. Он также предупредил, что возможный прорыв приведет к уничтожению военно-инженерных сооружений по первой линии обороны и береговой линии.