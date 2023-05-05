Екатеринбург, 5 мая, 2023, 18:07 — ИА Регнум. В Свердловской области произошёл пожар на территории около 300 га. Об этом ТАСС сообщил 5 мая директор Уральской базы Авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

По его словам, природный пожар действует у села Мостовское, существует угроза распространения огня на населенный пункт.

«Угроза населенному пункту есть», — сказал он.

Лежнин также уточнил, что спасателям пока удаётся не подпускать огонь к селу.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, возгорание в Екатеринбурге началось на складах площадью 2 тысячи кв. м. В ходе пожара его площадь увеличилась в два раза — до 4 тысяч кв. м. Причина пожара устанавливается. В МЧС России позже заявили о ликвидации открытого горения на складах с легковоспламеняющейся жидкостью в Екатеринбурге.