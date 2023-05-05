Ясиноватая, ДНР, 5 мая, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возросло до трёх, сообщили 5 мая в Совместном центре контроля и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По ул. Школьной, 32 погибли трое гражданских лиц: женщины 1953 и 1956 г. р. и мужчина 1958 г. р», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранения различной степени тяжести получили ещё три человека.

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины активно обстреливают центр Ясиноватой с утра. Ранее в силовых ведомствах ДНР сообщили об одном раненом и одном погибшем при обстреле города. Позже поступила информация уже о двух погибших.