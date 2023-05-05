Мелитополь, 5 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Запорожская АЭС может оказаться в зоне затопления. Об этом 5 мая в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

РИА Новости Ренат Карчаа

Он отметил, что если подтвердится теория о том, что вода в Каховском водохранилище накапливалась искусственным путём, то естественным образом данную проблему не разрешить.

«К ядерной катастрофе подтопление не приведёт», — заверил Карчаа.

Советник также предположил, если дамба не выдержит, то начнёт смывать военно-инженерные сооружения по первой линии обороны, береговой линии, что может облегчить задачу форсирования и штурма данных территорий.

Карчаа также 5 мая заявил, что в зоне затопления окажутся минимум три крупных населённых пункта: Водяное, Каменка-Днепровская и Благовещенка. Их совокупное население порядка 15–18 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская. По его словам, такой риск возник из-за критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище.

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина — половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных украинской стороне ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится в Херсонской области.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В 2022 году перешла под контроль РФ. Киевские силы регулярно ведут обстрел станции.