Карчаа заявил об угрозе затопления ЗАЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища

Мелитополь, , 04:11 — REGNUM Вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище может привести к затоплению территории Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

АЭС

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», — цитирует его ТАСС 5 мая.

По словам представителя концерна, прорыв и затопление создадут функциональные проблемы для эксплуатации АЭС, а также риски для ядерной безопасности.

Карчаа подчеркнул, что в зоне затопления окажутся минимум три крупных населённых пункта: Водяное, Каменка-Днепровская и Благовещенка. Их совокупное население порядка 15-18 тыс. человек.

Как указал Карчаа, избежать катастрофы можно двумя вариантами — либо ВСУ прекратят обстрелы ЗАЭС и дают российским специалистам отремонтировать всё, что было повреждено ударами украинской артиллерии, в частности шандоры (перекрытия), и после этого будет сброшена вода и устранена угроза. Либо же придётся прибегнуть к эвакуации всего населения.

Как писало ИА REGNUM о том, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская предупреждал и глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, риск возник из-за критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище. Вода поднялась уже на 17 м, что на 2,5 м выше нормы.