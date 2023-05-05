СК попросил арестовать режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Москва, , 15:00 — REGNUM Следователи попросили Замоскворецкий суд Москвы взять под сражу театрального режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, задержанных 4 мая по делу об оправдании терроризма. Об этом 5 мая сообщили в суде.

Евгения Беркович © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступили в суд», — приводит слова представителя суда РИА Новости.

Он уточнил, что сценариста и режиссёра обвиняют по статье 205.2 УК России («Оправдание терроризма»).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая сотрудники Следственного комитета России задержали Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма. В ходе расследования следователи изменили статус сценариста и режиссёра со «свидетелей» на «подозреваемых», после чего их задержали.

Мать Беркович, петербургский филолог и активист Елена Эфрос после этого заявила, что её дочь и Петрийчук задержали из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В нём повествуется о судьбе женщин, которые решили виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль в 2022 году стал победителем в двух номинациях театральной премии «Золотая маска».