Москва, 5 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под стражу уроженку Крыма Ление Умерову, которую подозревают в государственной измене. Об этом 5 мая сообщили в суде.

Алексей Никольский/РИА Новости Лефортовский районный суд в Москве

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Умеровой Л. Р., подозреваемой по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде содержания под стражей», — привёл слова представителя суда ТАСС.

Отмечается, что он отказался от других комментариев из-за того, что материалы этого дела засекречены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, в Москве вынесли обвинительный приговор бывшему российскому военнослужащему Артёму Семёнову, обвиняемому в государственной измене. Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимому 13 лет тюремного заключения.